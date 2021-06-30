На курорты Краснодарского края пустят переболевших ковидом

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Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию не более полугода назад, смогут заселяться в гостиницы, санатории и другие места отдыха в Краснодарском крае без сертификата о вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

Такие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор края Вениамин Кондратьев. В опубликованном документе сказано, что граждане будут должны предъявить медицинский документ о перенесенном заболевании или соответствующий сертификат из личного кабинета на портале «Госуслуги».

Также отрицательный тест на ковид при заселении не потребуется детям до шести лет, говорится в постановлении губернатора.

Первоначально власти Краснодарского края разрешили с 1 июля заселяться в отели только тем, кто сделал прививку от коронавируса или получил отрицательный ПЦР-тест на ковид, а с 1 августа — только привитым. После этого глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила, чтобы на курорты пускали в том числе переболевших ковидом и тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям.

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