Станислава Черчесова уволили из сборной России по футболу

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Российский футбольный союз разорвал контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — заявил президент РФС Александр Дюков.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. Под его руководством российская команда добралась до ¼ финала чемпионата мира по футболу 2018 года.

На нынешнем чемпионате Европы сборная России не смогла выйти из группы В, заняв в ней последнее место. Россияне проиграли Бельгии (0:3), выиграли у Финляндии (1:0), а затем уступили Дании (1:4).

30 июня Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами, комментируя неудачные выступления сборных России по футболу и хоккею на международных турнирах, заявил, что в командах «нужно изменить кадровую составляющую».

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