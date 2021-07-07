В результате наводнения в Краснодарском крае погибли восемь человек
Источник: Интерфакс
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Обновление: В Туапсинском районе обнаружено тело восьмого погибшего, сообщили в краевой прокуратуре.
По последним данным в результате наводнения в Краснодарском крае, вызванного проливными дождями, погибли семь человек. Об этом сообщили «Интерфаксу» представители краевой прокуратуры.
«Четыре человека в Туапсе, еще два человека в Горячем Ключе, и в Сочи упало дерево на автомобиль, там тоже погиб человек», — сказал собеседник агентства.
Ранее было известно о четверых погибших в Туапсинском районе, в том числе двух детях.