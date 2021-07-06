В Краснодарском крае в результате наводнения погибли четыре человека, в том числе двое детей
Источник: ТАСС
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Обновление: Обнаружено тело четвертой погибшей — девочки, сообщили «Интерфаксу» в прокуратуре Краснодарского края.
В Туапсинском районе Краснодарского края в результате подтоплений погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и «Интерфакс» со ссылкой на представителя краевой прокуратуры.
По данным собеседника ТАСС, среди погибших один ребенок. Источник «Интерфакса», в свою очередь, сообщил, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора края.
Подробности произошедшего пока не раскрываются.