В Краснодарском крае в результате наводнения погибли четыре человека, в том числе двое детей

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Обновление: Обнаружено тело четвертой погибшей — девочки, сообщили «Интерфаксу» в прокуратуре Краснодарского края.

В Туапсинском районе Краснодарского края в результате подтоплений погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и «Интерфакс» со ссылкой на представителя краевой прокуратуры.

По данным собеседника ТАСС, среди погибших один ребенок. Источник «Интерфакса», в свою очередь, сообщил, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора края.

Подробности произошедшего пока не раскрываются.

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