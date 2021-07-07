Мишустин поручил довести уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России до 80-90%

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации жителей России. Об этом сообщается на сайте правительства.

При актуализации модели нужно иметь в виду необходимость «достижения уровня не менее 80 (90) процентов», говорится в поручении Мишустина.

Из поручения не ясно, что учитывается при расчете показателя коллективного иммунитета на уровне 80-90% — только лишь доля вакцинированных или доля вакцинированных вместе с долей переболевших.

Актуализированная модель также должна учитывать вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России и ревакцинацию населения РФ.

В марте вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что правительство исходит из того, «что нужно достигнуть 60% коллективного иммунитета». По прогнозу Голиковой, это должно было произойти к августу 2021 года.

В мае глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что 60% взрослого населения России должно быть привито к осени 2021 года. В середине июня Москва, а за ней и другие регионы объявили обязательную вакцинацию для работников определенных сфер. Работодателям поручили организовать вакцинацию не менее 60% персонала.

В конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что к началу осени привить 60% взрослого населения, очевидно, не удастся, поэтому сроки вакцинации «сдвигаются вправо». Источники «Дождя» в аппарате Голиковой уточнили, что завершить вакцинацию 60% населения планируется к концу 2021 года.

Как ранее писала «Медуза», невозможно точно сказать, какую долю населения нужно привить, чтобы победить эпидемию. Более того, эти доли могут быть разными для разных вариантов вируса. Для борьбы с вариантом дельта, из-за которого в России началась очередная волна пандемии, вероятно, нужно привить значительно больше, чем 60% населения.

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