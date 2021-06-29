Власти России отказались от идеи привить 60% взрослого населения к осени

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Обновление: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что сроки вакцинации «сдвигаются вправо». Очевидно, что к началу осени 60% взрослых привить не удастся, сказал он. Остальные вопросы по этому поводу Песков переадресовал в оперштаб.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом пересмотрел планы по вакцинации от COVID-19. В новых распоряжениях, которые штаб отправляет в регионы, сообщает «Дождь», больше нет требования привить 60% взрослого населения к осени.

Теперь, по данным телеканала, к 1 сентября планируется привить 30-35% взрослого населения. При расчете показателей стали принимать во внимание переболевших COVID-19, а не только привитых. 30-35% вакцинированных к осени - те, кому нужно сделать прививку с учетом переболевших. Привитым, согласно оказавшейся в распоряжении «Дождя» таблице по одному из регионов, считается гражданин, получивший первый компонент вакцины.

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, возглавляющей оперативный штаб, и в Минздраве отказ от плана вакцинировать 60% взрослого населения отрицают. Собеседники «Дождя» в руководстве двух регионов, в свою очередь, заявили, что 60% населения по-прежнему планируется привить, но сроки сдвигаются на конец года. Для Москвы, по данным источников «Дождя», план остается прежним — 60% взрослых жителей с антителами к ковиду к 1 сентября.

В начале июня Минздрав сообщал, что план по вакцинации выполнен на 25%.

С июня в России резко растет число новых случаев заболевания COVID-19. Из-за этого в ряде регионов, включая Москву, введена обязательная вакцинация для работающих в определенных сферах.

В марте Татьяна Голикова говорила, что коллективный иммунитет может быть достигнут в России к августу, а глава Минздрава Михаил Мурашко предполагал, что это произойдет уже в июле. В мае Мурашко заявлял, что коллективного иммунитета в России удастся достичь к сентябрю.

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