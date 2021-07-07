Андрей Звягинцев снимет фильм на английском языке

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Режиссер Андрей Звягинцев снимет свой первый фильм на английском языке. Об этом сообщается в пресс-релизе продюсерской компании A.R. Content Александра Роднянского, поступившем в «Медузу».

Лента получила рабочее название «What Happens», сценарий к ней Звягинцев пишет вместе с Олегом Негиным, который выступал соавтором его четырех предыдущих фильмов.

Новый фильм будет семейной драмой о расставании. «О любви и нелюбви, сочувствии и его отсутствии, эмпатии и одиночестве, судьбе и предназначении», — отмечается в пресс-релизе продюсерской компании.

Сроки начала съемок и выхода фильма на экраны пока не сообщаются.

Последний на данный момент фильм Звягинцева «Нелюбовь» вышел в 2017 году.

Впервые Звягинцев рассказывал о планах снять фильм на английском языке еще в 2011 году. Тот проект в итоге не получил продолжения.

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