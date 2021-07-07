Перейти к материалам

Стань агентом лета!

Андрей Звягинцев снимет фильм на английском языке

Источник: Meduza

Режиссер Андрей Звягинцев снимет свой первый фильм на английском языке. Об этом сообщается в пресс-релизе продюсерской компании A.R. Content Александра Роднянского, поступившем в «Медузу». 

Лента получила рабочее название «What Happens», сценарий к ней Звягинцев пишет вместе с Олегом Негиным, который выступал соавтором его четырех предыдущих фильмов. 

Новый фильм будет семейной драмой о расставании. «О любви и нелюбви, сочувствии и его отсутствии, эмпатии и одиночестве, судьбе и предназначении», — отмечается в пресс-релизе продюсерской компании. 

Сроки начала съемок и выхода фильма на экраны пока не сообщаются. 

Последний на данный момент фильм Звягинцева «Нелюбовь» вышел в 2017 году.

Впервые Звягинцев рассказывал о планах снять фильм на английском языке еще в 2011 году. Тот проект в итоге не получил продолжения. 

Читайте также

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег
Реклама