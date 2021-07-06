В Москве первые 11 подростков получили вакцину от ковида

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В Москве 11 подростков получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» в рамках программы исследования препарата. Об этом сообщил главный педиатр депздрава Москвы Исмаил Османов.

По словам Османова, все получившие вакцину чувствуют себя хорошо, и у них нет осложнений.

В исследовании «Спутника» для подростков 12-17 лет принимают участие 100 добровольцев. Оно проводится на базе двух детских медицинских учреждений — больниц имени Башляевой и Морозовской.

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