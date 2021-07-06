Сын Сергея Фургала объявил о выдвижении в Госдуму

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Антон Фургал — сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, — подал документы для выдвижения в Госдуму. Об этом Антон Фургал сообщил в инстаграме.

Сегодня сдал документы в избирком. Принял решение идти самовыдвиженцемв Госдуму по 70 округу, на котором раньше был избран депутатом Государственной Думы мой отец.

Избирательная комиссия Хабаровского края сообщила, что Антон Фургал выдвинулся по избирательному округу № 70 «Хабаровский край — Комсомольский одномандатный избирательный округ». Для регистрации ему нужно собрать 15 433 подписей избирателей.

Губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал был арестован в июле 2020 года. Вскоре после ареста президент России Владимир Путин уволил Фургала с губернаторской должности.

Фургала обвиняют в организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Вину он не признает.

В Хабаровске после его ареста несколько месяцев каждую неделю проходили массовые акции в его поддержку. Антона Фургала задерживали по обвинению в призывах к митингам за своего отца.

Сергей Фургал был депутатом Госдумы с 2007 по 2018 годы.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег