«Пятый канал»: сына Сергея Фургала задержали за призывы к митингам в Хабаровске

Задержан Антон Фургал — сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщили «Пятый канал» и РЕН ТВ без ссылок на источники.

По информации телеканалов, на Фургала-младшего составили протокол о нарушении порядка организации или проведения массового мероприятия (статья 20.2 КоАП). Как сообщает РЕН ТВ, Антона Фургала подозревают в призывах к участию в митингах в поддержку его отца.

О задержании Фургала-младшего также сообщил блогер, депутат городской думы Хабаровска Александр Каян. В разговоре с AmurMedia Каян заявил, что ему переслали аудиосообщение, в котором Антон Фургал сказал «Меня взяли». По данным Каяна, телефон Фургала-младшего недоступен.

Один из хабаровских активистов сообщил «ОВД-Инфо», что видел, как человека, похожего на Антона Фургала, выводили из городского отдела полиции № 4. Официально правоохранительные органы задержание Фургала-младшего пока не подтвердили.

Обновлено. Адвокат Андрей Демидов подтвердил «МБХ медиа» задержание Антона Фургала. Причина адвокату неизвестна. При этом сам Фургал заявил РБК, что он не задержан. По информации ОНК Москвы, сын бывшего хабаровского губернатора был на допросе в СК (управление СК по Хабаровскому краю это отрицает).

Сергей Фургал был задержан в июле по делу об организации убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Его этапировали из Хабаровска в Москву и вскоре сняли с поста губернатора Хабаровского края. После задержания Фургала в Хабаровске начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.