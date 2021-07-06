«СПИД.Центр» пожаловался в Минздрав на отказ медработников прививать от коронавируса людей с ВИЧ
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Медицинские работники отказываются делать прививки от коронавируса россиянам с ВИЧ, хотя вирус иммунодефицита человека не является противопоказанием для вакцинации. Об этом говорится в письме фонда «СПИД.Центр» министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, пишет РБК.
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции фонд помощи людям, живущим с ВИЧ, «СПИД.Центр» регистрирует случаи дискриминации людей с ВИЧ при вакцинации <…>. Практика отказа в вакцинации людям с ВИЧ прямо противоречит медицинским рекомендациям, а в первую очередь интересам пациентов.
Директор фонда «СПИД.Центр» Сергей Абдурахманов рассказал РБК, что из 700 пациентов с ВИЧ, которых в июне принял один из врачей Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 30 людям отказали в вакцинации из-за их ВИЧ-статуса. Абдурахманов считает, что это только «маленький пласт» отказов.
Фонд попросил Минздрав направить в больницы, поликлиники и пункты вакцинации разъяснения о том, что отказывать в прививке людям с ВИЧ недопустимо.
В пресс-службе Минздрава сообщили, что пока не получали письмо фонда.
ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19, сообщил РБК главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус. Более того, ВИЧ-положительным людям вакцинация показана, отметил он. Медицинский отвод от вакцинации на основании ВИЧ-инфекции можно объяснить лишь неграмотностью врачей, заявил РБК академик РАН, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.
В России по состоянию на 31 декабря 2020 года ВИЧ-инфекцию выявили почти у 1,5 миллиона человек, из них больше 388 тысяч человек умерли, следует из данных (.pdf) Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом. В 2020 году в России ВИЧ выявили у 72 023 человек, что на 25,9% меньше, чем в 2019 году. В 2020 году, по информации центра, в России провели на 12,9% меньше тестов на ВИЧ, чем годом ранее.