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Почему ВИЧ называют «ретровирусом»? Кто был первым пациентом с этим диагнозом? 40 лет назад люди узнали о СПИДе. Непростой тест «Медузы» о вирусе иммунодефицита человека

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В этом году исполняется 40 лет с тех пор, как врачи узнали о новом заболевании, которое впоследствии назовут ВИЧ-инфекцией. Мы много писали о ВИЧ и СПИДе и сегодня решили проверить — что вы знаете о вирусе иммунодефицита человека.

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