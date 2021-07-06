Издание Readovka заблокирует свой сайт из-за иска депутата-единоросса Дмитрия Саблина

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Издание Readovka 7 июля заблокирует свой сайт по постановлению суда. Об этом «МБХ медиа» сообщил издатель Readovka Алексей Костылев.

Мы планируем завтра вечером блокировать сайт. Мы будем закрываться, потому что нам действительно грозит уголовная ответственность, и мы не можем рисковать. В постановлении прозрачно сказано — если мы сами не сделаем это, то дальше нам светит [уголовная] статья.

В разговоре с «Открытыми медиа» Костылев заявил, что решение о создании нового сайта Readovka еще не принято, издание продолжит работу в соцсетях.

Readovka заблокирует сайт на основании постановления Видновского городского суда Подмосковья от 17 марта 2020 года. Суд потребовал блокировки сайта в качестве обеспечительной меры по иску депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина. Он подал в суд на Readovka из-за статьи о том, что под его контроль перешла часть акций подмосковного «Совхоза имени Ленина».

В 2020 году Readovka отказалась блокировать свой сайт по постановлению суда и получила за это штраф 50 тысяч рублей. В 2021 году Дмитрий Саблин снова подал в суд на издание, на этот раз из-за публикации о якобы принадлежащей ему яхте. 2 июля, на следующий день после судебного заседания по новому иску, в редакцию Readovka пришли приставы с требованием заблокировать сайт.

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