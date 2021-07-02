Readovka сообщила о приходе приставов с постановлением о блокировке сайта издания

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В редакцию издания Readovka пришли судебные приставы «с постановлением о блокировке всего сайта издания». Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

За день до этого у нас состоялся суд с депутатом «Единой России» [Дмитрием] Саблиным, где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он «забыл» указать в декларации о доходах. Но никаких требований о блокировке cайта судьей озвучено не было.

Readovka назвала приход приставов попыткой давления на редакцию с целью добиться удаления публикации про Саблина. «Мы отказались получать это абсолютно незаконное постановление», — заявило издание.

В разговоре с «МБХ медиа» главный редактор Readovka Алексей Костылев сообщил, что постановление о блокировке сайта связано с прошлогодним судом издания с Саблиным.

Мы проверили все решения прошлогоднего суда, — сейчас идет второй суд, так как у нас с [Саблиным] несколько судов — там ничего нет о блокировке сайта. Есть требование об удалении статьи, которое мы обжалуем, но о блокировке сайта речи нет. Откуда это взялось — вообще непонятно.

Дмитрий Саблин ранее подал в суд на Readovka из-за статьи «Контроль над крупнейшим пакетом акций „Совхоза имени Ленина“ оказался непосредственно у депутата Госдумы Дмитрия Саблина», вышедшей в январе 2020 года.

В марте 2020-го суд обязал Readovka заблокировать свой сайт по иску Саблина. Издание отказалось это сделать и получило штраф 50 тысяч рублей. В августе 2020-го суд потребовал от Readovka удалить статью про Саблина и «Совхоз имени Ленина», но она до сих пор доступна на сайте издания.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег