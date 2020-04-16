Издание Readovka.ru оштрафовали на 50 тысяч рублей за отказ заблокировать свой сайт

Управление службы судебных приставов в Московской области взыскало с Readovka.ru исполнительный сбор в размере 50 тысяч рублей за отказ выполнить решение суда о блокировке сайта издания.

Как сообщает Readovka.ru, 16 апреля редакция получила решение судебных приставов, вынесенное 27 марта.

Суд подмосковного города Видное в марте постановил заблокировать весь сайт Readovka.ru в качестве обеспечительной меры по иску депутата Госдумы Дмитрия Саблина к изданию. Саблин требует, чтобы редакция удалила статью, в которой утверждается, что депутат незаконно получил контроль над крупнейшим пакетом акций «Совхоза имени Ленина».

Главный редактора Readovka.ru Алексей Костылев называл незаконной блокировку всего сайта, а не его отдельных страниц. Редакция подала жалобу на решение суда.