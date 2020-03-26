Подмосковный суд разрешил блокировку сайта Readovka.ru по иску депутата Госдумы Дмитрия Саблина
Суд подмосковного города Видное постановил заблокировать целиком сайт Readovka.ru в качестве обеспечительных мер по иску депутата Госдумы Дмитрия Саблина к изданию.
В своем иске Саблин требует от редакции удалить статью от 28 января 2020 года. В ней утверждается, что депутат незаконно получил контроль над крупнейшим пакетом акций «Совхоза имени Ленина», получив его от бывшей жены Павла Грудинина Ирины.
По словам главного редактора сайта Алексея Костылева, блокировка всего сайта, а не отдельных его страниц, противоречит гражданскому процессуальному кодексу РФ. Редакция намерена обжаловать блокировку сайта.
Обеспечительная мера пока не принята, доступ к сайту сохраняется.
Ещё раз. В России в 2020-м году возможно заблокировать целое медиа просто потому, что не понравилась статья на нем. Потому, что ты депутат Госдумы от «Единой России» уже несколько созывов подряд; потому, что в друзьях у тебя губернатор Подмосковья Воробьев, с которым вы застраиваете отобранные у предпринимателей земли; потому, что у тебя и твоего «Боевого братства» есть заслуги за присоединение Крыма и по твоему мнению никто не будет разбираться, что твои действия не имеют ничего общего с законом. Да просто потому, что депутат Саблин привык так действовать с 90-х и считает, что это нормально.