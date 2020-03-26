Подмосковный суд разрешил блокировку сайта Readovka.ru по иску депутата Госдумы Дмитрия Саблина

Суд подмосковного города Видное постановил заблокировать целиком сайт Readovka.ru в качестве обеспечительных мер по иску депутата Госдумы Дмитрия Саблина к изданию.

В своем иске Саблин требует от редакции удалить статью от 28 января 2020 года. В ней утверждается, что депутат незаконно получил контроль над крупнейшим пакетом акций «Совхоза имени Ленина», получив его от бывшей жены Павла Грудинина Ирины.

По словам главного редактора сайта Алексея Костылева, блокировка всего сайта, а не отдельных его страниц, противоречит гражданскому процессуальному кодексу РФ. Редакция намерена обжаловать блокировку сайта.

Обеспечительная мера пока не принята, доступ к сайту сохраняется.