Сотрудников МГУ перестали пускать на работу без прививки от коронавируса

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Штаб Московского государственного университета по коронавирусу закрыл доступ в университет для сотрудников, которые не сделали прививки от COVID-19. Запрет вступил в силу с 5 июля, говорится в сообщении на сайте вуза.

На рабочие места также отказались пускать сотрудников, «не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации», сообщили в штабе университета. При этом в вуз смогут попасть сотрудники, получившие одну из двух доз вакцины от коронавируса.

В июне руководство МГУ объявило об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников: до 15 июля они должны получить первую дозу вакцины, до 15 августа — вторую. Сколько сотрудников вуза вакцинировались, неизвестно.

Всего в МГУ, согласно официальной статистике, работают 10 784 преподавателя и научных сотрудника (численность технического персонала не уточняется).

В июне на фоне вспышки заболеваемости COVID-19, которую вызвал штамм коронавируса дельта, в Москве, Подмосковье и еще более 25 регионах России объявили обязательную вакцинацию не менее 60% работников определенных сфер, в том числе торговли, услуг, транспорта.

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