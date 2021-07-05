Новое поколение вакцины «ЭпиВакКорона» выпустят под брендом Aurora-CoV

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Роспатент зарегистрировал новое поколение вакцины от коронавируса , которая проходит клинические исследования, под торговой маркой Aurora-CoV.

Вакцину разработал государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Глава «Вектора» Ринат Максютов говорил, что между «ЭпиВакКороной» и «ЭпиВакКороной-Н» нет принципиальных отличий, но они «различаются технологическими особенностями производства».

Роспатент рассматривал заявку «Вектора» меньше месяца — центр обратился в службу 18 июня.

Глава Роспатента Григорий Ивлиев сообщил, что с начала пандемии в ведомство поступило более 30 заявок на новые вакцины против коронавируса, по 16 заявкам на изобретения выдали патенты.

К эффективности «ЭпиВакКороны» есть вопросы. Участники клинического исследования этой вакцины в марте опубликовали открытое письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко, в котором усомнились в эффективности препарата. Трое из них в ходе независимого эксперимента установили, что ни в одном из исследованных случаев у привитых не вырабатывались . Авторы письма призвали Минздрав провести исследование вакцины, независимое от Роспотребнадзора.

В июне гендиректор «Вектора» Ринат Максютов сообщил, что у почти половины добровольцев, получивших вакцину «ЭпиВакКорона», через девять месяцев не обнаружили антитела к коронавирусу.

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