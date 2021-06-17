У половины добровольцев, привившихся «ЭпиВакКороной», через 9 месяцев не обнаружили антител к коронавирусу

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Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что у почти половины добровольцев, получивших вакцину «ЭпиВакКорона», через 9 месяцев не обнаруживаются антитела.

«По состоянию на 3 и 6 месяцев [после прививки] мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев», — добавил Максютов в интервью телеканалу «Россия 24», которое цитирует «Интерфакс».

«ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», с конца марта применяется в России для массовой вакцинации. Вакцину вводят двумя дозами с промежутком в 21 день.

Участники клинического исследования «ЭпиВакКороны» в марте опубликовали открытое письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с призывом организовать независимое от Роспотребнадзора исследование вакцины. В ходе самостоятельного расследования при участии независимой лаборатории трое авторов письма установили в эксперименте, что ни в одном из исследованных случаев у привитых не вырабатываются .

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