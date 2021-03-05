Массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» начнется во второй половине марта

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским научным центром «Вектор», станет доступна для массовой вакцинации со второй половины марта. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил директор «Вектора» Ринат Максютов.

«Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию [препаратом „ЭпиВакКорона“]», — сказал Максютов (цитата по ТАСС).

5 марта Роспотребнадзор одобрил применение вакцины «ЭпиВакКорона» для людей старше 60 лет.

«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина против коронавируса. Ее зарегистрировали в России в октябре. До сих пор ни одно исследование эффективности «ЭпиВакКороны» в научной литературе не опубликовано.

На данный момент в России зарегистрированы еще две вакцины против коронавируса: «Спутник V» от центра имени Гамалеи и «КовиВак» от центра имени Чумакова. Пока из всех вакцин широко применяется только «Спутник V».

Подробнее о вакцине «ЭпиВакКорона»

Абсолютно исчерпывающий (и постоянно обновляемый) путеводитель «Медузы» по вакцинам от коронавируса

Подробнее о вакцине «ЭпиВакКорона»

Абсолютно исчерпывающий (и постоянно обновляемый) путеводитель «Медузы» по вакцинам от коронавируса