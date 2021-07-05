«Коммерсант»: темпы вакцинации от коронавируса в крупных компаниях опередили общероссийские

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Темпы вакцинации от коронавируса в крупных промышленных компаниях России оказались выше, чем в среднем по стране, выяснила газета «Коммерсант», опросив представителей крупного бизнеса.

В «Газпром нефти» сообщили, что благодаря вакцинации и приобретенному иммунитету у более 80% сотрудников сформировались антитела к COVID-19, а на нефтепромыслах в ХМАО и Арктике — у более 90%. В «Росэнергоатоме» (управляет АЭС) говорят, что в целом привиты 46% сотрудников, непосредственно на атомных станциях — 60% и более, а критически важный персонал — на 100%.

В «Фосагро» иммунитет сформировался у более чем 72% сотрудников группы, привиты 52%. В РЖД говорят, что вакцинировались более 370 тысяч сотрудников (около 50%). В «Газпроме» сообщили, что вакцину сделали 42% сотрудников.

На «КамАЗе» первую дозу вакцины сделали 36% сотрудников, вторую — 24% из 32 тысяч человек. В «Норильском никеле» привились 20% персонала. В «Ростехе» долю вакцинированных оценили в 15%, в MAN говорят о «как минимум 15% сотрудников, прошедших первый этап вакцинации».

В «АвтоВАЗе» сказали, что процент привитых на предприятии больше, чем в среднем по Самарской области и в России, но точных данных не раскрыли. На ГАЗе также сказали, что доля вакцинированных в компании выше, чем в среднем по стране. В «Лукойле» сообщили, что значительная доля сотрудников центрального аппарата уже сделали прививку.

23 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что первую дозу вакцины от коронавируса получили 20,7 миллиона жителей России, из них 16,7 миллиона уже получили вторую дозу. Судя по данным Росстата, это примерно 14% населения старше 18 лет.

В России с начала июня наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, вызванный штаммом коронавируса дельта. С 16 июня в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% работников определенных сфер, например услуг, образования, транспорта, ЖКХ. После этого похожие меры ввели еще более 25 регионов России.

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