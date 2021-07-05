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Джефф Безос перестал быть гендиректором Amazon. В 27-ю годовщину со дня основания компании

Источник: The Verge

Основатель интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на информацию на сайте для инвесторов Amazon.

Новым генеральным директором компании в материалах для инвесторов указан Энди Джесси, ранее возглавлявший подразделение Amazon Web Services.

Безос был гендиректором Amazon ровно 27 лет — со дня основания компании 5 июля 1994 года. Теперь он занимает пост исполнительного председателя совета директоров Amazon.

20 июля Джефф Безос и его брат Марк примут участие в суборбитальном обзорном полете для космических туристов на корабле New Shepard компании Blue Origin. Для Blue Origin, которую основал Безос, это будет первый подобный полет.

Вместе с Джеффом и Марком Безосом в суборбитальном полете примет участие американская летчица Уолли Фанк и еще один участник, который купил билет на New Shepard за 28 миллионов долларов. Его имя пока неизвестно.

Полет Джеффа Безоса в космос

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