«Яблоко» согласилось выдвинуть на выборы в Госдуму бывшего главу «Открытой России» Андрея Пивоварова

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Партия «Яблоко» на съезде поддержала предложение включить кандидатуру бывшего главы «Открытой России» Андрея Пивоварова в список партии на выборах в Госдуму. Одним из первых об этом сообщило челябинское отделение партии.

Зампредседателя «Яблока» Иван Большаков сообщил «Открытым медиа», что Пивоварова, предположительно, выдвинут по региональному списку партии в Краснодаре. Замглавы московского «Яблока» Кирилл Гончаров сообщил «МБХ медиа», что за кандидатуру Пивоварова проголосовали 80 участников партийного съезда.

«Это гуманитарный шаг в поддержку политического заключенного, но мы понимаем, что никакую кампанию он вести не будет», — объяснил Большаков.

Ранее «Медуза» сообщила, ссылаясь на проект списка кандидатов «Яблока», полученный редакцией, что партия не стала выдвигать Пивоварова ни в составе списка, ни по одномандатному округу в Петербурге.

Андрей Пивоваров, который находится под арестом, в конце июня направил одному из основателей «Яблока» Григорию Явлинскому письмо, в котором попросил, чтобы партия поддержала его кандидатуру.

Партия «Яблоко» отказалась включать бывшего главу московского Олега Степанова и фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло в число своих кандидатов в депутаты Госдумы по московским одномандатным избирательным округам. Как пояснил зампредседателя партии Иван Большаков, «выдвижение Степанова ставит под угрозу весь список „Яблока“».

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