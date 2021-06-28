«Это, возможно, последний исторический шанс». Андрей Пивоваров призвал Григория Явлинского выдвинуть его в Госдуму от партии «Яблоко»

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Бывший директор Андрей Пивоваров обратился с открытым письмом к сооснователю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому. В письме, с которым ознакомилась «Медуза», Пивоваров просит «дать возможность идти на выборы без сбора подписей как мне, так и другим кандидатам, попавшим в жернова политических репрессий».

Скорее всего, это последние выборы, на которых возможно сформировать список независимых демократических кандидатов. Если партия пойдет на такой шаг, его поддержат все, кто хочет свободы для нашей страны — десятки миллионов человек. У «Яблока» может появиться фракция в парламенте. Это, возможно, последний исторический шанс подарить избирателям надежду.

Он указывает, что вел переговоры о выдвижении на парламентских выборах от партии «Яблоко». «„Яблоко“ на сегодняшний день единственная партия, которая последовательно декларирует неприятие авторитарного режима Путина и имеет право выдвигать кандидатов в депутаты без сбора подписей», — указывает Пивоваров.

«Кремль отчаянно боится, что в выборах в Государственную Думу примут участие независимые демократические политики», — пишет Пивоваров, в отношении которого ведется уголовное преследование.

«Поскольку сложившаяся ситуация выходит за рамки личных взаимоотношений, то я публикую мой призыв в виде открытого письма и прошу дать на него ответ также публично и открыто», — завершает свое обращение к Явлинскому бывший директор «Открытой России».

Андрея Пивоварова обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации. В материалах следствия сказано, что дело против него возбудили из-за поста, который он якобы сделал в фейсбуке 12 августа 2020 года, когда находился в Краснодаре. Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, который защищает Пивоварова, заявил в суде, что бывший директор «Открытой России» этот репост не делал.

Партия «Яблоко» была представлена в Госдуме I-III созывов (в 1994-2003 годах). До 2007 года в Госдуме были отдельные депутаты — члены «Яблока».

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