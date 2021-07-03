Партия «Яблоко» отказалась выдвигать в Госдуму соратника Навального Олега Степанова и бывшего главу «Открытой России» Андрея Пивоварова

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Партия «Яблоко» не стала включать бывшего главу московского Олега Степанова и фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло в число своих кандидатов в депутаты Госдумы по московским одномандатным избирательным округам. Это следует из проекта списка кандидатов партии, который есть у «Медузы». Предвыборный съезд «Яблока» пока не голосовал за этот вариант списка.

Выдвинуть Миняйло и Степанова предлагало московское бюро «Яблока». Олег Степанов говорил, что на голосовании московского отделения партии он занял первое место среди четырех кандидатов. Степанов собирался выдвинуть свою кандидатуру по 201-му одномандатному округу (там планируют выдвинуть советника председателя «Яблока» Глеба Туманова), а Миняйло — по 204-му округу (там планируют выдвинуть активиста Николая Кавказского). И Степанов, и Миняйло уже начали свои предвыборные кампании.

Также партия не стала выдвигать ни в составе списка, ни по одномандатному округу в Петербурге бывшего координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Сам Пивоваров, который , просил об этом в письме, отправленном одному из основателей «Яблока» Григорию Явлинскому.

В список кандидатов «Яблока» среди прочих попала политтехнолог и правозащитница Марина Литвинович (пойдет по 198-му округу, где власти поддерживают депутата Госдумы от «Справедливой России» Галину Хованскую). В 205-м округе от «Яблока» может выдвинуться активистка Алена Попова (в этом округе кандидатом от власти считается эрудит Анатолий Вассерман, который идет как самовыдвиженец).

Лидер псковского отделения «Яблока», депутат заксобрания Псковской области Лев Шлосберг, согласно проекту списка, должен баллотироваться по 207-му округу в Москве (там в качестве кандидата власти выдвинули депутата Госдумы от «Единой России» Ирину Белых). По сведениям источника «Медузы», Шлосберг хотел выдвинуться в другом, более протестном округе, но руководство партии не позволило. «Открытые медиа» писали в марте, ссылаясь на слова собеседников в партии, что Шлосберг рассматривает для выдвижения 205-й округ.

Обновление. Сам Лев Шлосберг в беседе с «Медузой» назвал информацию источника «недостоверной». «Мы с февраля обсуждали несколько округов (до пяти) и 207-й, Ховринский округ, изначально был среди приоритетных. Не единственным приоритетным, но приоритетным. Я сам выбрал его после анализа всех обстоятельств предполагаемой избирательной кампании. То есть это мой выбор, а не навязанная мне территория», — объяснил политик. Шлосберг также указал, что 205-й округ для выдвижения даже не обсуждался.

3 июля на съезде «Яблока» основатель партии Григорий Явлинский объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму. Ранее московское отделение «Яблока» также предлагало выдвинуть Явлинского на выборы как одномандатника по одному из московских округов.

Федеральная часть списка партии на выборах может состоять из одного человека — председателя «Яблока» Николая Рыбакова, сообщил на съезде Явлинский.

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