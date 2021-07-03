Собянин пообещал возврат части налогов 100 компаниям, которые первыми привьют от коронавируса 60% сотрудников

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о проведении двух акций, призванных поддержать бизнес в условиях антиковидных ограничений. Об этом он сообщил в своем блоге.

Чтобы поощрить наиболее ответственные и дисциплинированные трудовые коллективы, мы приняли следующее решение. Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей.

По словам Собянина, более 1500 городских предприятий уже отчитались о том, что 60% их сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса.

В рамках второй акции власти Москвы собираются поддержать рестораны и кафе, которые «четко соблюдают требования по использованию QR-кодов». По словам мэра, по итогам третьего квартала такие компании получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период. Собянин не уточнил, сколько компаний смогут участвовать в этой акции.

Мэр Москвы сказал, что вакцинация от коронавируса в городе «набрала хорошие обороты»: по состоянию на 3 июля одним компонентов вакцины привились 2,7 миллиона человек, каждый день прививают 60-70 тысяч человек.

В России с начала июня наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, вызванный штаммом дельта. С 16 июня Москва ввела обязательную вакцинацию 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Вслед за Москвой об аналогичных мерах объявили еще более 25 регионов России.

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