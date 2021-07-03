Россия выкупила у Словакии 160 тысяч доз вакцины «Спутник V». Страна отказалась от ее применения из-за низкого спроса

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Россия выкупила у Словакии 160 тысяч неиспользованных доз вакцины «Спутник V», сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова.

Как сообщил телеканал TA3, партию «Спутника» выкупили по той же цене, что Россия продала вакцину Словакии, — по 9,95 доллара за дозу. Деньги поступят в течение 20 рабочих дней после подписания соглашения.

Выкупленные дозы уже вывезли из Словакии. В стране остались только препараты для людей, зарегистрировавшихся на вакцинацию. По данным Минздрава, всего в стране, где живут больше пяти миллионов человек, первой дозой «Спутника» привились 10500 человек.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за экспорт российской вакцины, в ответ на слова Зузаны Элиашовой заявили РБК, что в Словакии против «Спутника» развернули кампанию по дезинформации, связанную с «внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби». «Дезинформация и fake news оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах», — отметили в фонде.

В марте Словакия купила 200 тысяч доз вакцины «Спутник V», что привело к отставке премьер-министра Словакии Игоря Матовича. Он договорился о поставках, не посоветовавшись с партнерами по коалиции, и на фоне коалиционного кризиса, продолжавшегося несколько месяцев, это стало формальным поводом для его ухода.

В апреле Государственный институт по контролю лекарств Словакии заявил, что вакцина «Спутник V», поступившая в страну, отличается от образцов, о которых писал научный журнал The Lancet и которые находятся на исследовании в Европейском агентстве по лекарственным средствам. РФПИ назвал эти утверждения ложными и потребовал вернуть поставленный препарат.

В конце мая правительство Словакии одобрило применение «Спутника» на территории страны, но в июне из-за низкого спроса решило прекратить вакцинацию российским препаратом.

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