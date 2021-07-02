Следствие заявило, что опасается побега Ивана Сафронова из страны с помощью зарубежных спецслужб

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В ФСБ считают, что иностранные спецслужбы готовятся вывезти журналиста Ивана Сафронова из страны. Об этом, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на неназванного друга Сафронова, объявил следователь Александр Чабан на заседании Мосгорсуда, где рассматривалось продление меры пресечения журналисту.

Руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов также сообщил «Интерфаксу», что, по словам следователя Чабана, «оказавшись на свободе, Иван, якобы, скроется на территории дипломатических представительств или консульств, а потом при помощи сотрудников спецслужб покинет территорию страны».

Адвокатами Сафронова, добавил Павлов, был заявлен отвод следователю, поскольку защита считает его «предвзятым и необъективным».

«Его версия о том, что Иван Сафронов сбежит из страны, несмотря на сотни поручительств от его коллег, друзей и общественных деятелей, совершенно нелепа».

Мосгорсуд 30 июня продлил Сафронову срок содержания под стражей до 7 октября 2021 года.

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