Назначен новый ректор ВШЭ. Это Никита Анисимов, раньше возглавлявший Дальневосточный федеральный университет

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Исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) стал Никита Анисимов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобрнауки России Валерия Фалькова.

Анисимову 43 года. Он окончил МГУ, имеет степень кандидата физико-математических наук. Ранее Анисимов работал в МГУ, в том числе первым проректором. Он также был исполняющим обязанности ректора в московском Университете машиностроения (МАМИ). В 2016 году Анисимов возглавил Дальневосточный федеральный университет.

Накануне с поста ректора Высшей школы экономики ушел Ярослав Кузьминов, возглавлявший вуз на протяжении 28 лет. Он стал научным руководителем вуза. На следующий день после объявления об отставке президент России Владимир Путин наградил Кузьминова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ректор НИУ ВШЭ с 2014 года назначается правительством. В 2019 году премьер-министр Дмитрий Медведев переназначил Ярослава Кузьминова на очередной пятилетний срок.

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