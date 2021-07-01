Ярослав Кузьминов ушел с поста ректора Высшей школы экономики. Он возглавлял вуз 28 лет

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Ректор Высшей школы экономики ( ) Ярослав Кузьминов ушел с занимаемого поста, сообщил РБК, ссылаясь на источники. Представитель университета подтвердил эту информацию.

Кузьминов станет новым научным руководителем вуза. Он сменит на этом посту бывшего министра экономики 87-летнего Евгения Ясина, который решил уйти с должности по состоянию здоровья. Ясин, в свою очередь, станет почетным научным руководителем НИУ ВШЭ, говорят источники РБК.

Кто станет новым ректором университета, пока неизвестно.

64-летний Ярослав Кузьминов возглавлял Высшую школу экономики с момента ее создания, он занимал этот пост с ноября 1992 года. На момент назначения он стал самым молодым руководителем федерального университета.

РБК указывает, что дольше Кузьминова на постах ректоров находятся два человека — Виктор Садовничий из МГУ (руководит вузом с марта 1992 года) и Анатолий Торкунов из МГИМО (с октября 1992 года).

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