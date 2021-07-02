Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Министерство промышленности и торговли попросило российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. С таким призывом, как стало известно РБК, выступил первый замминистра Василий Осьмаков на совещании 1 июля.

Потребность в медицинском кислороде, пояснили изданию источники в Минпромторге, увеличилась из-за роста заболеваемости коронавирусом и, как следствие, госпитализаций пациентов, включая тех, кому требуется искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

В конце июня на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до 30 июня доложить правительству о принятии мер по формированию в больницах, где лечат пациентов с COVID-19, запасами медицинского кислорода.

Медицинский кислород от технического (при в целом одинаковой технологии производства) отличается большей концентрацией и отсутствием инородных примесей.

В Москве количество больных COVID-19 на ИВЛ увеличилось с середины июня до начала июля в полтора раза.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег