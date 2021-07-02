Мэру Риги запретили въезд в Россию. Он снял российский флаг во время чемпионата мира по хоккею

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Россия закрыла въезд в страну мэру Риги Мартиньшу Стакису. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

В нынешних непростых социально-экономических условиях, в которых оказалась Латвия, рижскому градоначальнику, наверное, следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам. <…> Теперь Мартиньшу Стакису это будет делать значительно сложнее. Он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию.

Причиной запрета на въезд в РФ стало то, что Стакис в мае 2021 года снял российский флаг, который вместе с флагами других стран был размещен в центре Риги во время чемпионата мира по хоккею, и заменил его на флаг с символикой Олимпийского комитета России (ОКР).

МИД РФ назвал действия Стакиса «неуважением к государственной символике России» и заявил, что , запрещающие использование российского флага, в данном случае неприменимы, поскольку они касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий.

В один день с российским флагом Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич убрали из центра Риги белорусский флаг и заменили его на бело-красно-белый флаг, который раньше был в Беларуси официальным, а теперь является символом оппозиции. Стакис назвал неуместным «флаг, символизирующий режим, который занимается ».

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, которого Александр Лукашенко называл «личным другом Беларуси», выступил против снятия белорусского флага и потребовал также снять флаги федерации, поскольку она является «аполитичной спортивной организацией». Стакис, которому была адресована просьба Фазеля, заявил, что снимет флаги IIHF.

Беларусь в ответ на снятие флага выслала посла Латвии и весь персонал латвийского посольства в Минске; Латвия отреагировала на это высылкой белорусских дипломатов. Позднее генпрокурор Беларуси завел уголовное дело возбуждении национальной вражды в отношении Стакиса и Ринкевича.

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