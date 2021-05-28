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Генпрокурор Беларуси Андрей Швед возбудил уголовное дело против мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгарда Ринкевича. Об этом Генпрокуратура Беларуси сообщила в своем телеграм-канале.

Дело возбуждено по статье о возбуждении национальной вражды по признаку национальной принадлежности (часть 3 статьи 130 УК РБ, предусматривает до 12 лет лишения свободы).

Поводом для дела стало то, что 24 мая Стакис и Ринкевич заменили официальный флаг Беларуси (он был установлен в центре Риги вместе с флагами других стран-участниц чемпионата мира по хоккею) на бело-красно-белый флаг, который раньше был в Беларуси официальным, а теперь является символом оппозиции.

«Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов», — заявила Генпрокуратура Беларуси о действиях Стакиса и Ринкевича.

Вскоре после снятия официального белорусского флага в Риге МИД Беларуси объявил о высылке латвийского посла Эйнарса Семаниса и всего персонала посольства Латвии в Минске (за исключением одного технического сотрудника). Латвия в ответ пообещала выслать всех белорусских дипломатов.

Мэр Риги и глава МИД Латвии заменили белорусский флаг в Риге на следующий день после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Посадка рейса и задержание одного из пассажиров — белорусского журналиста Романа Протасевича — возмутили европейских политиков, которые обвинили белорусские власти в «государственном терроризме».

После инцидента с самолетом Ryanair ряд европейских стран закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», а своим перевозчикам не рекомендовали или запретили летать над Беларусью.

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