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За прошедшие сутки в России от коронавируса умерли 672 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Уже третий день подряд фиксируется новый суточный рекорд смертности с начала пандемии.

За все время наблюдений от ковида в России умерли 135 886 человек.

По состоянию на утро 1 июля, в стране выявлены 23 543 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся достигло 5 538 142 человек.

В лидерах по регионам в статистике заболеваемости остаются Москва (+7597 заболевших за сутки), Московская область (+2663) и Санкт-Петербург (+1612).

Выздоровели в общей сложности 5 017 321 человек, в том числе 16 928 пациентов выписаны из больниц за последние сутки.

С начала июня в России растет заболеваемость коронавирусом, вызванным штаммом . На этом фоне в ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.

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