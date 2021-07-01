Лига безопасного интернета предложила замедлить тикток, обнаружив в соцсети пропаганду наркотиков и суицидов

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Лига безопасного интернета попросила Роскомнадзор провести проверку TikTok из-за содержащихся в соцсети материалов о суицидах, пропаганде наркотиков и оскорблении чувств верующих. Об этом ТАСС рассказала директор Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной.

В своем обращении Лига привела более тысячи ссылок из TikTok, содержащих запрещенную к распространению в России информацию. Мизулина утверждает, что в соцсети «практически отсутствует» модерация подобного контента. Организация просит от Роскомнадзора принять меры вплоть до замедления трафика TikTok на территории России.

«Лига безопасного интернета обеспокоена ростом детских суицидов, спровоцированных различными публикациями в соцсетях. Ряд трагических случаев, которые начали происходить еще весной, эксперты напрямую связывают с распространением противоправной информации на платформе TikTok», — заявила Мизулина.

Ранее Лига безопасного интернета среди прочего инициировала административные дела, обнаружив пропаганду наркотиков в клипах рэпера Моргенштерна и программах журналиста Юрия Дудя.

В марте Роскомнадзор начал замедлять в России работу твиттера, обвинив соцсеть в неудалении противоправного контента: призывов к суициду, экстремистских материалов, детской порнографии, информации о наркотиках. 17 мая ведомство объявило, что прекращает замедлять твиттер в фиксированных сетях и связанных с ними сетях Wi-Fi, а замедление сохранится только на мобильных устройствах.

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