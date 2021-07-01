«Давления никакого нет». Мишустин поручил организовать вакцинацию федеральных чиновников

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил руководителям федеральных органов власти организовать проведение вакцинации и ревакцинации против коронавируса среди сотрудников. Об этом сообщили источники РБК, РИА Новости и ТАСС.

Поручение было дано по итогам заседания кабинета министров 17 июня, уточнил один из собеседников РБК.

Поручение Мишустина «предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах», пишут РБК, РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источник.

«Разослали приглашения на вакцинацию, но давления никакого нет. Собирают по подразделениям данные о числе уже вакцинированных, желающих вакцинироваться и переболевших», — заявил собеседник РБК в одном из министерств.

Источник в другом министерстве добавил, что никаких цифр по уровню вакцинации из правительства не спускали.

В России с начала июня наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, вызванный штаммом дельта. С 16 июня Москва ввела обязательную вакцинацию 60% работников определенных сфер. Вслед за ней об аналогичных мерах объявили еще более 25 регионов России.

Жители России жалуются, что работодатели заставляют их прививаться под угрозой лишения премии или увольнения. Кремль настаивает, что вакцинацию в России можно считать добровольной, поскольку у тех, кто не хочет делать прививку, есть возможность уволиться.

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