Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд. Он отвечал за вторжение США в Афганистан и Ирак

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Бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд умер в возрасте 88 лет. Он скончался в окружении семьи в американском штате Нью-Мексико, говорится в заявлении, опубликованном в твиттере Рамсфелда.

Рамсфелд умер из-за множественной миеломы — злокачественной опухоли из плазматических клеток, сообщает The New York Times, ссылаясь на представителя семьи.

Дональд Рамсфелд дважды занимал пост главы Пентагона — в 1975-1977 годах при 38-м президенте США Джеральде Форде и в 2001-2006 годах при 43-м президенте США Джордже Буше-младшем. В 1970-е Рамсфелд отвечал за американскую стратегию холодной войны, а в 2000-е — за вторжение США в Афганистан и Ирак. Персонаж Рамсфелда появлялся в фильме «Власть» (The Vice) режиссера Адама Маккея.

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