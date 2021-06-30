Участнице Pussy Riot Люсе Штейн сократили срок ареста на 45 минут
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Муниципальному депутату и участнице Pussy Riot Люсе Штейн сократили срок административного ареста на 45 минут. Об этом «МБХ медиа» сообщила адвокат Штейн Мария Эйсмонт.
Это стандартная практика, судья неправильно посчитала, с какого момента считать момент фактического задержания. [Сократили], чтобы это совпадало с протоколом.
Штейн задержали 22 июня. На нее составили протокол о неповиновении требованию сотрудника полиции. В нем говорилось, что она сопротивлялась задержанию; Штейн утверждает, что это не так. 23 июня суд назначил ей 15 суток ареста.
Люся Штейн является фигуранткой «санитарного дела». Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, она носит электронный браслет.
В один день с Люсей Штейн в Москве были задержаны также участники Pussy Riot Мария Алехина и Александр Софеев, а также их друзья: режиссер Анна Кузьминых, глава московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Ольга Шалина и фотограф Дмитрий Воронцов.
Всех задержанных арестовали на 15 суток. Такой же срок административного ареста получила участница Pussy Riot Вероника Никульшина, которая была задержана 16 июня.