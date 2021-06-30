РФПИ пообещал отправить новые дозы «Спутника» в Гватемалу. Страна потребовала вернуть аванс за вакцину из-за срыва поставок

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Поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Гватемалу продолжаются, сообщили «Интерфаксу» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который финансировал создание «Спутника» и курирует распределение вакцины.

Еще один самолет с вакциной «Спутник V» должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств.

Ранее правительство Гватемалы попросило Россию вернуть аванс, выплаченный за поставки «Спутника», поскольку препарат не поступил в страну.

В апреле Гватемала заказала 16 миллионов доз вакцины и оплатила 8 миллионов из них, перечислив 614,5 миллиона кетцалей (около шести миллиардов рублей). Но пока в страну поступило только 150 тысяч доз препарата.

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