Младшего брата Александра Кокорина задержали в Москве за драку в ресторане

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Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл Кокорин задержан за драку с сотрудниками ресторана в центре Москвы, сообщает ТАСС и агентство «Москва» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, Кокорин-младший вместе со знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались пройти в один из ресторанов без QR-кодов. Сотрудники заведения отказались их впустить, после чего посетители устроили драку с персоналом. К месту инцидента вызвали полицию.

В настоящее время Кирилл Кокорин находится в отделе полиции по Пресненскому району Москвы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

Обновлено. По данным Mash, Кирилла Кокорина и его знакомого Карена Григоряна отпустили из полиции, составив на них административный протокол о мелком хулиганстве.

Кирилл Кокорин ранее был осужден по делу о двух драках в Москве. 8 октября 2018 года он вместе с братом Александром Кокориным, футболистом Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким принял участие в драке, сначала — с водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком, а затем — с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Их дело расследовалось по статьям о побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Обвиняемые признали вину частично. Братья Кокорины получили по полтора года колонии, Мамаев и Протасовицкий — год и пять месяцев каждый.

Мамаев и братья Кокорины освободились условно-досрочно 17 сентября 2019 года, проведя в СИЗО и колонии 11 месяцев. Протасовицкому отказали в УДО, он вышел на свободу 8 ноября 2019 года.

В августе 2020 года Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву, Протасовицкому и Кириллу Кокорину — их оправдали по статье о хулиганстве и назначили исправительные работы. Приговор Александру Кокорину суд подтвердил.

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