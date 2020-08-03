Мосгорсуд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву и вынес новый

Обновление: Мосгорсуд оправдал Павла Мамаева по обвинениям в хулиганстве и назначил ему наказание в виде года исправительных работ по статье УК «Побои». Александру Кокорину Мосгорсуд подтвердил приговор в виде полутора лет лишения свободы. Также обвинения в хулиганстве сняты с других фигурантов дела — Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Им лишение свободы заменено на исправительные работы.

Мосгорсуд отменил приговор, вынесенный футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и Александру Протасовицкому по о двух драках в Москве.

В июне 2019 года Мосгорсуд подтвердил приговор суда первой инстанции, осудившего Мамаева, Кокориных и Протасовицкого. Но в мае 2020 года Второй кассационной суд общей юрисдикции направил приговор на новое апелляционное рассмотрение «ввиду существенных нарушений закона».

Павел Мамаев и братья Александр и Кирилл Кокорины освободились условно-досрочно 17 сентября 2019 года, проведя в СИЗО и колонии 11 месяцев. Протасовицкому отказали в условно-досрочном освобождении, он вышел на свободу 8 ноября 2019 года.