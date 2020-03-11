В «Зените» после выхода из колонии я получал символическую зарплату — 18 тысяч рублей в месяц. Главное, что я хотел, — играть, выиграть чемпионат, попасть в Лигу чемпионов. О том, что «Зенит» договорился о моем переходе в «Сочи», я узнал из прессы. Я думаю, и просто все решили между собой — чтобы я помог «Сочи» не вылететь. Я не думаю, что в этом был замешан административный ресурс — если бы Кремль был заинтересован в том, чтобы Кокорин не продолжал карьеру, я бы не вышел по УДО. Мой судебный процесс — это демонстративная порка, это было нужно не самому , а его начальству: с Паком мы расходились спокойно, конфликт был улажен. Следователи говорили мне, что есть указание нас закрыть. Наше дело раскручивалось в СМИ, чтобы люди отвлекались от проблем в стране. Лично к Путину я не изменил отношения, но я столкнулся с системой и понял, что все не так хорошо, как я раньше думал. Судебные процессы в стране — ненормально, потому что не может быть оправдательных приговоров. Это получается, все виноваты и всех можно закрывать. Это неправильно.

Полностью интервью Александра Кокорина каналу «КраСава» можно посмотреть тут.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: «КраСава» / Youtube