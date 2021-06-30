Генпрокуратура РФ признала «Фонд Ходорковского» «нежелательной» организацией

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Генеральная прокуратура РФ признала в России деятельность четырех неправительственных организаций — трех из Великобритании и одной из Франции.

Прокуратура попросила Минюст среди прочих внести в реестр «нежелательных» организаций британский Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»). Также в реестр внесут дочернюю структуру фонда — британский Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»).

Также «нежелательными» признали британскую организацию Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России») и французскую European Choice («Европейский выбор»).

«Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — заявили в прокуратуре.

Khodorkovsky Foundation поддерживает образовательные проекты, а его дочерняя структура Oxford Russia Fund распределяет стипендии среди учащихся в области социальных и гуманитарных наук. Future of Russia Foundation и European Choice также занимаются образовательными проектами.

С учетом этих четырех организаций в реестр «нежелательных» попали 40 НПО.

В 2017 году Генпрокуратура РФ включила в список «нежелательных» две британские организации Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), связанные с Михаилом Ходорковским. После этого в России возникли трудности у местной организации «Открытая Россия», которую никогда не признавали «нежелательной». 27 мая «Открытая Россия» прекратила свою деятельность, чтобы защитить своих сторонников от уголовного преследования.

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