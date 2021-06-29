В Центре Гамалеи сообщили о незначительном снижении активности антител у вакцинированных «Спутником» против варианта дельта

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Существующие вакцины против COVID-19, включая «Спутник V», обладают меньшей эффективностью против штамма коронавируса . Об этом сообщил Денис Логунов — заместитель директора по научной работе центра имени Гамалеи, разработавшего «Спутник V».

«Есть незначительное снижение активности сывороток — это примерно 2,6 раза в отношении вакцины «Спутник V», — сказал Логунов, добавив, что согласно зарубежным публикациям, для вакцин Pfizer и Moderna наблюдается большее снижение — от 3 до 5 раз.

Этот факт, по его словам, дает основание «смотреть с оптимизмом» на эффективность российской вакцины против штамма дельта.

Логунов также отметил, что в России из-за большого числа невакцинированных людей возникла «огромная буферная зона для эволюции вируса».

«Поэтому единственным способом разумным получить прослойку иммунную и защитить население надежно является единовременная быстрая вакцинация», — подчеркнул он.

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