Турция передала России данные о перелетах Ивана Жданова

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Директор Фонда борьбы с коррупцией ( ) Иван Жданов сообщил в эфире телеканала «Дождь», что Турция по запросу передала органам власти России сведения о его перелетах.

Жданов рассказал, что узнал об этом из материалов уголовного дела, по которому его 29 июня объявили в международный розыск и назначили ему заочный арест.

«Я сейчас нахожусь в пределах территории Евросоюза <…> Есть, очевидно, ряд не очень безопасных стран, где мне, наверно, находиться небезопасно, такие как Турция, какие-нибудь азиатские страны, может быть, страны Африки», — сказал Жданов.

Российские следователи объявили Ивана Жданова в международный розыск по уголовному делу о злостном неисполнении решения суда. Его обвиняют в отказе удалить из интернета фильм «Он вам не Димон», в котором говорится о коррупционных схемах, связанных с бывшим главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. По этому делу Жданова заочно отправили под арест.

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