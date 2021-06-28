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Крупнейшее белорусское новостное издание Tut.by убрало из общего доступа в своих соцсетях посты за весь 2020 год и первую половину 2021 года, а также отказалось от отметки верификации в телеграме. Об этом сообщила сама редакция.

Удаление постов и отметки верификации вызвало подозрения в том, что редакция Tut.by потеряла доступ к соцсетям издания. Но журналисты заверили, что это не так. По их словам, произошедшее связано с требованием МВД Беларуси признать материалы на сайте и в соцсетях Tut.by экстремистскими.

Мы сами убрали [посты] из общего доступа (там, где можно — скрыли, где нельзя — удалили). <…>У нас есть весь архив скрытых и удаленных постов. Эта информация не утеряна навсегда. Но сейчас, ради безопасности наших коллег (а это не только журналисты) и читателей мы приняли решение убрать из общего доступа эти посты.

Мы сами убрали [отметку верификации в телеграме]. Т.к. наш телеграм-канал может быть признан экстремистским, у нас должна быть возможность быстро переименовать его, чтобы обезопасить и наших авторов, и наших читателей. Сделать это за пару минут после решения суда нельзя, мы решили подготовиться заранее.

При этом редакция Tut.by отметила, что «поторопилась» с удалением постов: «Сейчас ситуация, в которой мы находимся, для нас дикая и очень стрессовая. В какой-то момент мы приняли спорное и эмоциональное решение».

18 мая сайт Tut.by был заблокирован, а счета компании заморозили. Против руководителей Tut.by возбудили уголовное дело о неуплате налогов. В рамках него задержали 15 человек, связанных с изданием. Среди них были гендиректор Tut.by Людмила Чекина и главред Марина Золотова.

В середине июня МВД Беларуси потребовало признать экстремистской «информационную продукцию» Tut.by и соцсетей издания. Суд должен был вынести решение 24 июня, но рассмотрение иска МВД было приостановлено из-за подачи встречного ходатайства адвокатами Tut.by.

В августе 2020 года, после президентских выборов, в Беларуси пришли массовые протесты против Александра Лукашенко, которого ЦИК назвал победителем выборов. Tut.by активно освещал протесты.

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