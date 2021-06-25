Заммэра Москвы: 15% госпитализированных пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила в интервью Первому каналу, что в больницах города около 15% пациентов, заболевших COVID-19, находятся в реанимации.

Важно сказать, что увеличивается количество людей, которые госпитализируются. И по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд. Что тоже очень нас расстраивает, что увеличивается доля пациентов, которые находятся в больнице в реанимации, их от общего объема уже около 15%.

Ракова не сказала точное число пациентов в реанимационных отделениях. В июне каждый день в московские больницы госпитализировали больше 1000 человек (максимум 21 июня — 1930 человек), в целом за неделю с 18 по 24 июня — больше 12 тысяч.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил 23 июня, что по всей России госпитализированы 130 тысяч пациентов, а в реанимации находятся 3800 человек.

В июне в России произошел рост заболеваемости COVID-19, вызванный штаммом коронавируса дельта. 24 и 25 июня в России впервые с января вирус выявили у более 20 тысяч человек за сутки. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 25 июня, по всей стране болели больше 347 тысяч человек, из них в Москве — больше 166 тысяч.

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