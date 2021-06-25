Российский суд (во второй раз за месяц) решил, что Навального правильно признали склонным к побегу

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Преображенский районный суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к администрации СИЗО «Матросская тишина», сообщил ТАСС адвокат политика Вадим Кобзев.

Навальный просил признать незаконным решение комиссии изолятора, которая 18 февраля 2021 года поставила его на профилактический учет как склонного к побегу.

Защита указывала, что постановка на учет может помешать его условного-досрочному освобождению. Сам Навальный после прибытия в колонию в Покрове в марте заявил о «пытке бессонницей» — по его словам, по ночам сотрудники колонии будили его каждый час, объясняя это проверкой как склонного к побегу.

Алексей Навальный также выдвигал аналогичный иск к колонии в Покрове, где он отбывает срок. На заседании Петушинского суда во Владимирской области 2 июня он сказал, что нет «ни одной причины», по которой его поставили на учет, а созданные условия нарушают его право на непрерывный сон. Суд отклонил иск.

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