Федерация независимых профсоюзов и РСПП призвали правительство сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всего взрослого населения

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Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратились к правительству РФ с призывом сделать обязательной вакцинацию от коронавируса для всего взрослого населения страны.

От обязательной прививки, цитирует «Интерфакс» заявление, подписанное главами ФНПР и РСПП Михаилом Шмаковым и Александром Шохиным, предлагается избавить имеющих медицинские противопоказания или «необходимый уровень антител».

Обязательная вакцинация, считают авторы заявления, поможет «продолжить восстановление допандемического уровня экономики и рынка труда», а также предотвратить распространение COVID-19 в России.

16 июня на фоне роста заболеваемости коронавирусом власти Москвы объявили о проведении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников государственных и частных предприятий некоторых сфер: торговли, общественного питания, транспорта, образования, ЖКХ, культурных и развлекательных мероприятий. До 15 августа полный курс вакцинации должны пройти не менее 60% сотрудников таких организаций. Помимо Москвы о подобных мерах объявили еще несколько регионов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение об обязательной вакцинации в определенных отраслях, заявил, что прививка может считаться добровольной, так как у не желающих ее делать есть возможность сменить работу.

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