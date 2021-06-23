В Уфе троих бывших полицейских повторно осудили по делу об изнасиловании дознавательницы. Они получили до семи лет колонии

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Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор троим бывшим высокопоставленным полицейским по обвинению в изнасиловании дознавательницы из Уфы.

По версии следствия, 29 октября 2018 года фигуранты дела изнасиловали дознавательницу в отделе МВД по Уфимскому району Башкирии. Потерпевшая утверждала, что ее изнасиловали руководители местной полиции Салават Галиев, Эдуард Матвеев и Павел Яромчук. Они отрицали вину. СМИ неофициально сообщали, что потерпевшая — дочь замглавы Росгвардии по Башкирии Ирека Сагитова. После обвинений в изнасиловании полицейских и дознавательницу, заявившую на них, уволили из МВД.

После повторного рассмотрения дела суд приговорил Павла Яромчука к пяти годам и шести месяцам колонии, Салават Галиев и Эдуард Матвеев получили по семь лет колонии каждый, сообщает «Интерфакс». Всех троих признали виновными в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Первоначально, в декабре 2019 года, районный суд в Уфе приговорил Яромчука к шести годам колонии, а Матвеева и Галиева — к семи годам каждого. В июне 2020 года Верховный суд Башкирии полностью оправдал Матвеева и Галиева, а также снизил Яромчуку срок заключения с шести до четырех лет. В ноябре 2020 года кассационный суд отменил приговор и передал дело на новое рассмотрение.

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